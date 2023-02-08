Кличко зустрівся з міністром оборони Німеччини

Разом з Віталієм Кличко був присутній і його брат Володимир Кличко.

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся в Києві з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Йшлося, зокрема, про посилення усіх видів допомоги для України. Про це Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Зустрілися в Києві з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Німеччина продовжить підтримувати Україну - буде і озброєння, й економічна допомога, й політична підтримка», - повідомив Кличко.

Фото: facebook/Віталій Кличко

За його словами, після призначення нового міністра оборони ФРН рішення щодо надання Україні озброєння ухвалюватимуться швидше.

«Важливо, що європейські партнери налаштовані більш оперативно ухвалювати рішення про надання Україні найнеобхіднішого для перемоги над російським агресором», - повідомив Віталій Кличко.

На зустрічі з керівником міноборони Німеччини разом з Віталієм Кличко був присутній і його брат Володимир Кличко.

Як повідомлялося, Борис Пісторіус був призначений міністром оборони Німеччини 19 січня 2023 року.