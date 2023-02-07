Зеленський у розмові з Ердоганом повідомив про відправлення рятувальників до Туреччини

"Українські фахівці мають відповідний досвід у подоланні наслідків природних катастроф і прибудуть до постраждалих регіонів у найкоротший час", - повідомив Президент.

Президент Володимир Зеленський провів розмову з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Зеленський висловив співчуття у зв’язку з трагедією, яка сталася в Туреччині внаслідок землетрусів. Він повідомив про рішення надати гуманітарну допомогу. Зокрема, в Туреччину прибудуть загін українських рятувальників та необхідна техніка

"Українські фахівці мають відповідний досвід у подоланні наслідків природних катастроф та прибудуть до постраждалих регіонів у найкоротший час. Вони допомагатимуть з усім спектром робіт із ліквідації наслідків землетрусу", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, група українських рятувальників, яких відправили до Туреччини для надання допомоги з наслідками землетрусу, можуть прибути на місце вже 7 лютого.

Тим часом є інформація, що кількість загиблих унаслідок землетрусу у Сирії і Туреччині перевищила 5000 осіб, поранені десятки тисяч людей.