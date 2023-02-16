Сьогодні ще 101 людина повернулась додому з російського полону. Більшість – оборонці Маріуполя, рядові й сержанти. ВМС, прикордонники, Нацгвардія, сухопутники, тероборона. Один цивільний – перший заступник міського голови Енергодара.

Про це у своєму зверненні сказав президент України Володимир Зеленський.

“Провів сьогодні чергове засідання Ставки, і в ньому взяли участь усі командувачі оперативних напрямків. Детально заслухали про ситуацію за кожним із напрямків і перспективи – теж за кожним з оперативних напрямків. Постачання зброї, постачання боєприпасів, підготовка наших військових. Плани й можливості ворога. Потенціал української відповіді. Тримати ситуацію на фронті й готуватися до будь-яких ескалаційних кроків ворога – це пріоритет на найближчий час. Просуватись у подальшому звільненні нашої землі – це пріоритет, який ретельно готуємо”, - зазначив президент України.

Сьогодні вранці Володимир Зеленський взяв участь у засіданні норвезького парламенту, де опрацьовували історичний пакет підтримки для України на п’ять років вартістю понад 7 млрд доларів.

Також голова держави зустрівся сьогодні з міністром закордонних справ Ізраїлю, який прибув з візитом в Україну, поінформував його про ситуацію на передовій, про наші зусилля на міжнародних майданчиках. Зокрема, представив нашу формулу миру й запросив Ізраїль приєднатись до її реалізації.

“Зустрівся з лідером Лейбористської партії Великої Британії та офіційної опозиції. Британці – щирий і міцний наш союзник, вони серед найсильніших захисників глобальної свободи. Важливо, щоб представники всього політичного спектра Сполученого Королівства бачили на власні очі, що принесла російська війна і як українці налаштовані перемогти й відбудувати свою країну. Це була сьогодні змістовна зустріч, корисна”, - зауважив президент.

Також він говорив сьогодні із президентом Казахстану про співпрацю на міжнародних майданчиках.

Володимир Зеленський привітав Литву із 105-ю річницею відновлення Литовської держави.

“Щойно взяв участь у відкритті 73-го Берлінського кінофестивалю. Як завжди, принципового. Як завжди, актуального. І цьогоріч – максимально солідарного з Україною і з нашою боротьбою за свободу.

Синьо-жовті кольори символу “Берлінале”, знаменитого ведмедя, цьогоріч – це справді зворушливо. І потужно. Ми разом доводимо, що й ведмідь буває правильним”, - сказав Зеленський, і подякував всім кіномитцям, які не залишилися байдужими й підтримують нас силою своїх робіт і свого впливу, і серед них - Шону Пенну, який був в Україні в перший день повномасштабного вторгнення і який відтоді стає тільки рішучішим у підтримці українців.

“Десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади й артилеристи 55-ї окремої артилерійської бригади – дякую вам, хлопці, за хоробрість і влучність. Дякую вам за вмілу й стійку оборону Донеччини. Запорізький напрямок – дякую всім бійцям 129-ї окремої Криворізької бригади тероборони. Надійно тримають лінію оборони. І, звичайно, дякую нашим Повітряним силам, усім бійцям ППО та льотчикам, які сьогодні забезпечили результат у збитті російських ракет”, - зазначив Верховний головнокомандувач.

Володимир Зеленський нагадав, що під час сьогоднішньої атаки ппо Україні було випущено 36 ракет і дронів, половину з них збито.

Нагадаємо, Європейський Парламент сьогодні під час пленарного засідання підтримав поправку в резолюцію до річниці початку агресії РФ проти України, що закликає до подальшого посилення міжнародної ізоляції Росії, зокрема її виключення зі складу Ради Безпеки ООН.