США та G7 готують до 24 лютого великий пакет санкцій проти Росії, - Нуланд

Ці санкції розширять і поглиблять запроваджені раніше обмеження у певних категоріях.

Сполучені Штати Америки разом з партнерами у G7 готують новий масштабний пакет санкцій проти РФ. Очікується, що його оголосять до річниці вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я думаю, ближче до 24 числа ви побачите новий великий пакет санкцій як з боку США, так і усіх наших партнерів по G7. Ці санкції розширять і поглиблять запроваджені раніше обмеження у певних категоріях, пов’язаних, зокрема, з обмеженням потоку технологій й обладнанням для російської оборонної промисловості тощо", - сказала під час телефонного брифінгу з журналістами заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.

Також готуються індивідуальні покарання для осіб, які причетні або докладають безпосередніх зусиль на підтримку війни проти України.

Вікторія Нуланд зазначила, що санкції можуть бути оголошені також проти тих країн, які допомагають РФ обходити введені раніше обмеження.

Зокрема, це стосується схем поставок до Росії із третіх країн ноутбуків, холодильників та іншої побутової техніки з електронними компонентами, які також можна використовувати для російської воєнної техніки.

"Ми збираємося також розширити наш експортний контроль, щоб охопити країни, які допомагають Росії. Ми публічно говорили про Іран, КНДР, Китай. Але також є інші країни, які використовуються для обходу санкцій", - додала Нуланд.

Нагадаємо, Європейська комісія офіційно запропонувала до схвалення державами-членами десятий пакет санкцій проти Росії у зв'язку з агресивною війною проти України.

Також стало відомо, що Європейська комісія відмовилася від планів запровадити санкції щодо російської ядерної галузі або її представників у 10 пакеті санкцій.