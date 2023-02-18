Росія - агресивна країна, більша частина суспільства підтримує ідеологію Путіна, - президент Латвії

Егілс Левітс вважає, що росіяни можуть відмовитися від цієї ідеології, але на це потрібно багато часу та колективних зусиль.

Росія - агресивна країна, оскільки більша частина суспільства підтримує імперіалістичну ідеалогію президента Володимира Путіна.

Про це у своєму виступі на Мюнхенській конференції з безпеки заявив президент Латвії Егілс Левітс, повідомляє LB.

“Путін відродив стару імперіалістичну ідеологію ХІХ століття. У ХІХ столітті звичайною справою було намагатися завоювати інші країни, у ХХІ столітті - це дивно”, - сказав Левітс.

Він зазначив, що європейські колоніальні держави відмовилися від цієї ідеології в середині XX століття без жодних особливих труднощів, але ми бачимо, що Росії дуже важко зробити те ж саме.

“Росія агресивна країна і вона залежить не тільки від Путіна, більша частина суспільства підтримує цю ідеологію. Тому ми повинні налаштовуватися на тривалий період, протягом якого Росія залишатиметься агресивною державою”, - зазначив президент Латвії.

Він вважає, що росіяни можуть відмовитися від цієї ідеології, але це вимагає часу та колективних зусиль. Левітс зауважив, що це дійсно необхідно зробити за прикладом Німеччини - подолати минуле, але на це потрібно багато часу.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що якби президенту РФ Володимиру Путіну вдалося захопити Україну – це було б лише початком.