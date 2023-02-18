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“Головне питання за підсумками Мюнхена – коли закінчиться війна і що кожен з нас для цього робить”, - Порошенко

На думку експрезидента, перемога України залежить від п‘яти речей.

“Головне питання за підсумками Мюнхена – коли закінчиться війна і що кожен з нас для цього робить”, - Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко в інтерв´ю Deutsche Welle у Мюнхені заявив, що головне питання, яке зараз турбує людей – коли закінчиться війна і що для цього роблять світові лідери. Він зауважив, що для якомога швидшої перемоги Україні потрібна зброя, ефективні вбивчі санкції для росії, трибунал для путіна і членство нашої держави в НАТО. 

«Зараз весь світ дивиться на Україну, а вся увага сконцентрована у Мюнхені. Основні питання, які стоять за підсумками Мюнхенської конференції для пересічної людини: коли закінчиться війна? Що кожен з нас може зробити для того, щоб прискорити її закінчення? Це пронизує весь форум. Глобальна безпека залежить від нашої перемоги», – наголосив Порошенко. 

На його думку, є п’ять речей, від яких залежить перемога: зброя, санкції, трибунал для Путіна, гарантії безпеки і членство в НАТО.

«Якщо будуть зброя, санкції, трибунал для Путіна і членство в НАТО – війна може закінчитися цього року. Після третього кварталу, коли Путін вже не буде мати грошей, коли зброя, яку отримають украінці, дозволить нам наступати. І коли Росія зрозуміє небезпеки і ризики тримати Путіна далі. Наша перемога завершиться депутінізацію Європи, депутінізацію Росії, депутінізацію світу», – резюмував Петро Порошенко.

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