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​До Києва прибула директорка-розпорядниця МВФ Кристаліна Георгієва

Сьогодні вона зустрінеться з керівництвом НБУ і президентом Володимиром Зеленським.

​До Києва прибула директорка-розпорядниця МВФ Кристаліна Георгієва
Кристалина Георгиева
Фото: EPA/UPG

Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва прибула сьогодні до Києва для проведення низки зустрічей на високому рівні.

Про це пише ZN.UA з посиланням на джерела.

Зазначається, що Крісталіна Георгієва проводить переговори з представниками Кабінету міністрів. За інформацією джерел, сьогодні вона проведе зустріч із керівництвом НБУ та президентом України Володимиром Зеленським.

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Нагадаємо, 17 лютого завершила роботу місія МВФ, яка зустрічалася з українською делегацією у Варшаві. За словами глави місії МВФ В Україні Гевіна Грея, сторони досягли домовленості на рівні персоналу щодо перегляду Програми моніторингу.

"Завершення першого та остаточного перегляду, який підлягає затвердженню керівництвом МВФ, відкриває шлях для початку обговорення повноцінної програми, яку підтримує МВФ... Завдяки спільним зусиллям уряду України та Національного банку України виконано всі кількісні та індикативні показники на кінець грудня, а також усі п'ять структурних орієнтирів на кінець січня", – сказав Грей.

Оскільки домовленостей за новою програмою співробітництва з МВФ було досягнуто на рівні персоналу, візит Георгієвої – знак того, що МВФ підтримає Україну і на рівні борду (Ради директорів).

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