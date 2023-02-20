Дірявий бюджет і сумні перспективи. Що очікує бюджет РФ після падіння нафтогазових доходів?

У січні цього року РФ мала найбільший за останні 25 років дефіцит державного бюджету . Унаслідок падіння доходів від продажу нафти й газу податкові надходження від них у січні впали на 46% порівняно з торішніми. Натомість видатки бюджету зросли на 59% – через війну. У підсумку дефіцит склав 1,76 трильйона рублів, або 25 мільярдів доларів США. Які наслідки це може мати для ворога?

Фото: EPA/UPG Московський нафтопереробний завод (Газпромнафта), 4 квітня 2022 р.

Токсичний Urals

За даними Мінфіну окупантів, у січні російська Urals коштувала в середньому 49,48 долара США за барель, що є найнижчим показником з грудня 2020 року. Країни G7 і ЄС запровадили щодо російської нафти ряд обмежень, тому РФ вже змушена продавати її щонайменше на 30%, а то й на 50% дешевше від встановленої стелі 60 доларів/барель.

Для порівняння: минулого місяця середня базова ціна еталонної нафти марки Brent становила 77,82 долара за барель.

У підсумку бюджет Росії вже не дорахувався мільярдів доларів, і це тільки початок.

«Очікується зниження доходів бюджету від нафти, але 30% падіння надходження податків, пов’язаних з внутрішнім споживанням, є зловісним, – заявив Алекс Ісаков, економіст компанії Bloomberg Economics. – Ми очікуємо, що доходи від нафти будуть недостатніми впродовж року, і в підсумку дефіцит складе на 1,5% ВВП вище від урядових прогнозів».

З 5 лютого обмеження ЄС і Великої сімки діють не тільки щодо сирої російської нафти, а й щодо російських нафтопродуктів. Зокрема, на мазут максимальну вартість встановили до 45 доларів за барель, на дизель – 100 доларів.

Росіяни вже говорять про зменшення постачань нафти на 500 тисяч барелів за добу з березня 2023 року, видаючи це за власні наміри. Та це лише констатація фактичних втрат і спроба вкотре зіграти на нервах у трейдерів, нагнітаючи паніку.

Фото: EPA/UPG Частина трубопроводу «Дружба» (Freundschaft), нафтопереробний завод у Шведті, Німеччина, 30 квітня 2019 р.

«Скорочення постачань стало наслідком ембарго ЄС на російську нафту у грудні. Якщо ще у грудні-січні частину нафти, яку постачали морем, вдалося перенаправити до Азії, то вже в січні відмова Польщі і Німеччини від нафти, яку постачали по нафтопроводу «Дружба», змусила Росію скоротити їх, оскільки ринок Азії не в змозі переробити такий обсяг навіть з дисконтом», – розповів LB.ua керівник Центру енергетичної трансформації та сталого розвитку Київської школи економіки Борис Додонов.

При цьому в росіян уже обмежені можливості зберігання нафти і нафтопродуктів, адже вся інфраструктура була заточена на експорт у ЄС. Тому слід очікувати подальшого падіння видобутку. За оцінками американського спеціалізованого нафтогазового інформагентства Platts, воно може скласти 1,5-2,4 млн барелів на добу у другому кварталі (зараз на російських родовищах видобувають 9-9,5 млн барелів на добу).

На цей рік Мінфін Росії «оптимістично» закладав дефіцит у розмірі 2,9 трильйона рублів і готував його з розрахунку, що Газпром далі качатиме газ до Європи, а нафта коштуватиме 70 доларів за барель. Але вже за результатами січня звітував про дворазове падіння нафтогазових доходів.

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«У січні 2023 (до січня 2022) доходи федерального бюджету Росії вже впали на 35%. Падіння нафтогазових доходів, на які припадає майже половина федеральних надходжень становило 46% (до 426 млрд рублів) лише в січні, або 4,8% від запланованих на 2023 рік. При цьому видатки через війну виросли на 59% у січні (рік до року). Було очевидно ще під час прийняття бюджету, що він нереалістичний, але падіння доходів викликало шок усередині уряду», – зазначив Борис Додонов.

А ще більших втрат росіяни зазнають від обмеження цін на нафтопродукти – мазут і дизельне пальне. У ЄС вони продавати їх не зможуть, а найбільші споживачі їхньої нафти в Азії – Індія та Китай – самі переробляють і продають. І якщо купувати дешево російську нафту вони зацікавлені, то готові продукти її переробки – не дуже. До того ж якщо Росія захоче перенаправляти вільні обсяги до Азії, то через конкуренцію з тими самими китайцями та індусами буде змушена ще більше знижувати ціну і втрачати доходи.

У результаті росіяни цього року матимуть не тільки втрати від зменшення видобутку й продажу сирої нафти, а й падіння доходів від продажу продуктів її переробки.

За підрахунками Мінфіну РФ, при падінні видобутку на 7-8% і ціни на Urals у розмірі 50 доларів за барель Росія втратить 23% можливих доходів у 2023-му. Якщо ж ціна опуститься до $35 – то 45%.

Фото: EPA/UPG

Дірявий бюджет токсичної країни

У 2022 році саме нафтогазові доходи допомогли росіянам значно пом’якшити дію санкцій. Зокрема, за підрахунками FT, Росія отримала колосальний дохід від продажу нафти та газу – 11,6 трлн рублів, або $168 млрд. Це був рекордний показник з 2011 року.

До березня 2022 року в РФ, як розповів LB.uа системний аналітик Євген Істребін, через високі ціни на нафту і газ і відносно невисокі військові витрати окупанти виконували бюджетні розписи з профіцитом, який у першому кварталі щомісяця складав додаткові 1,3 трлн рублів.

Та вже у квітні їхні витрати почали зростати, хоча ще були величезні нафтогазові доходи. Улітку ефект від санкцій дався взнаки – уже в липні державний бюджет отримав дефіцит у розмірі 1 трлн рублів.

«Із серпня вони почали потрошити всі державні монополії. З Газпрому повністю витягли 1,2 трлн рублів прибутків за 2021 рік. Але цього виявилося замало, і його змусили терміново виплатити прибуток за півріччя, це ще 600 млрд рублів», – розповів Істребін.

Так окупантам вдалося підтягнути доходи, і до листопада вони знову вийшли у плюс від початку року – профіцит склав 748 млрд рублів.

Фото: EPA/UPG Діловий комплекс «Лахта-центр», штаб-квартира російської енергетичної корпорації «Газпром» у Санкт-Петербурзі, 16 лютого 2023 року.

«Але потім прийшов грудень, і все полетіло у прірву, бо з 5 грудня набули чинності санкції на російську нафту. Хоча зі старих контрактів Газпром усе ще отримував надходження. Водночас потрібно було забезпечувати нових мобілізованих, але на складах уже залишилося мало що. І витрати бюджету в грудні злетіли в космос, склавши 7 трлн рублів (100 млрд доларів). Таких видатків не було в їхній історії», – зазначив аналітик.

У підсумку в бюджеті за грудень утворилася дірка на 4 трлн, за підсумками 12 місяців дефіцит склав 3,3 трлн рублів.

«А потім прийшов січень 2023 року. Минулих прибутків від Газпрому немає, доїти вже нікого. Тому дефіцит досяг фантастичних 5 трильйонів рублів», – зазначив Істребін.

Тепер російський Мінфін для стабілізації ситуації змушений активно витрачати резерв Фонду національного добробуту (ФНД), Пенсійного фонду, залучати внутрішнє боргове фінансування дефіциту бюджету у вигляді облігацій внутрішньої позики.

У грудні 2022-го та січні 2023-го російський уряд уже емітував значні об'єми облігацій і почав розпродувати запаси валюти та золота – за перший місяць року Москва продала 3,6 т золота, а також 2,3 млрд юанів із суверенного фонду добробуту.

На початку 2022 року у ФНД було 115 млрд доларів США ліквідних активів. У лютому-квітні ціни на нафту і газ були рекордними, тому активи ФНД зросли аж до 146 млрд доларів. Потім до листопада цей Фонд схуд на 22 млрд, до 124 млрд доларів.

Фото: EPA/UPG

А вже в грудні 2022 року з нього витратили майже третину – 37 млрд доларів.

Вишукуючи інші можливості поповнення бюджету, росіяни також збільшували внутрішній борг, серед іншого, за рахунок випуску облігацій – майже на 20%, близько 3 трлн рублів (50 млрд доларів). Це, як пояснив Євген Істребін, по суті, пряме друкування грошей.

Щоб покрити дефіцит, у лютому російська влада зажадала від великих компаній перерахувати в бюджет по 200-250 млрд рублів (2,8-3,5 млрд доларів).

«З такими темпами, якщо росіяни продовжать так багато витрачати з низькими доходами, вони отримають величезний дефіцит з кожним новим місяцем, який просто розірве їхню економіку на шматки. Таких ігор не витримає жодна економіка, якою б вона не була. У них у грудні-січні доходи покривали витрати лише на 43%, а 57% – це діра, яку треба якось закривати. Поки що цю греблю їм якось вдається стримувати, але так довго не триватиме», – переконаний аналітик.