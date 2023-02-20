Дірявий бюджет і сумні перспективи. Що очікує бюджет РФ після падіння нафтогазових доходів?

Токсичний Urals
За даними Мінфіну окупантів, у січні російська Urals коштувала в середньому 49,48 долара США за барель, що є найнижчим показником з грудня 2020 року. Країни G7 і ЄС запровадили щодо російської нафти ряд обмежень, тому РФ вже змушена продавати її щонайменше на 30%, а то й на 50% дешевше від встановленої стелі 60 доларів/барель.
Для порівняння: минулого місяця середня базова ціна еталонної нафти марки Brent становила 77,82 долара за барель.
У підсумку бюджет Росії вже не дорахувався мільярдів доларів, і це тільки початок.
«Очікується зниження доходів бюджету від нафти, але 30% падіння надходження податків, пов’язаних з внутрішнім споживанням, є зловісним, – заявив Алекс Ісаков, економіст компанії Bloomberg Economics. – Ми очікуємо, що доходи від нафти будуть недостатніми впродовж року, і в підсумку дефіцит складе на 1,5% ВВП вище від урядових прогнозів».
З 5 лютого обмеження ЄС і Великої сімки діють не тільки щодо сирої російської нафти, а й щодо російських нафтопродуктів. Зокрема, на мазут максимальну вартість встановили до 45 доларів за барель, на дизель – 100 доларів.
Росіяни вже говорять про зменшення постачань нафти на 500 тисяч барелів за добу з березня 2023 року, видаючи це за власні наміри. Та це лише констатація фактичних втрат і спроба вкотре зіграти на нервах у трейдерів, нагнітаючи паніку.
«Скорочення постачань стало наслідком ембарго ЄС на російську нафту у грудні. Якщо ще у грудні-січні частину нафти, яку постачали морем, вдалося перенаправити до Азії, то вже в січні відмова Польщі і Німеччини від нафти, яку постачали по нафтопроводу «Дружба», змусила Росію скоротити їх, оскільки ринок Азії не в змозі переробити такий обсяг навіть з дисконтом», – розповів LB.ua керівник Центру енергетичної трансформації та сталого розвитку Київської школи економіки Борис Додонов.
При цьому в росіян уже обмежені можливості зберігання нафти і нафтопродуктів, адже вся інфраструктура була заточена на експорт у ЄС. Тому слід очікувати подальшого падіння видобутку. За оцінками американського спеціалізованого нафтогазового інформагентства Platts, воно може скласти 1,5-2,4 млн барелів на добу у другому кварталі (зараз на російських родовищах видобувають 9-9,5 млн барелів на добу).
На цей рік Мінфін Росії «оптимістично» закладав дефіцит у розмірі 2,9 трильйона рублів і готував його з розрахунку, що Газпром далі качатиме газ до Європи, а нафта коштуватиме 70 доларів за барель. Але вже за результатами січня звітував про дворазове падіння нафтогазових доходів.
«У січні 2023 (до січня 2022) доходи федерального бюджету Росії вже впали на 35%. Падіння нафтогазових доходів, на які припадає майже половина федеральних надходжень становило 46% (до 426 млрд рублів) лише в січні, або 4,8% від запланованих на 2023 рік. При цьому видатки через війну виросли на 59% у січні (рік до року). Було очевидно ще під час прийняття бюджету, що він нереалістичний, але падіння доходів викликало шок усередині уряду», – зазначив Борис Додонов.
А ще більших втрат росіяни зазнають від обмеження цін на нафтопродукти – мазут і дизельне пальне. У ЄС вони продавати їх не зможуть, а найбільші споживачі їхньої нафти в Азії – Індія та Китай – самі переробляють і продають. І якщо купувати дешево російську нафту вони зацікавлені, то готові продукти її переробки – не дуже. До того ж якщо Росія захоче перенаправляти вільні обсяги до Азії, то через конкуренцію з тими самими китайцями та індусами буде змушена ще більше знижувати ціну і втрачати доходи.
У результаті росіяни цього року матимуть не тільки втрати від зменшення видобутку й продажу сирої нафти, а й падіння доходів від продажу продуктів її переробки.
За підрахунками Мінфіну РФ, при падінні видобутку на 7-8% і ціни на Urals у розмірі 50 доларів за барель Росія втратить 23% можливих доходів у 2023-му. Якщо ж ціна опуститься до $35 – то 45%.
Дірявий бюджет токсичної країни
У 2022 році саме нафтогазові доходи допомогли росіянам значно пом’якшити дію санкцій. Зокрема, за підрахунками FT, Росія отримала колосальний дохід від продажу нафти та газу – 11,6 трлн рублів, або $168 млрд. Це був рекордний показник з 2011 року.
До березня 2022 року в РФ, як розповів LB.uа системний аналітик Євген Істребін, через високі ціни на нафту і газ і відносно невисокі військові витрати окупанти виконували бюджетні розписи з профіцитом, який у першому кварталі щомісяця складав додаткові 1,3 трлн рублів.
Та вже у квітні їхні витрати почали зростати, хоча ще були величезні нафтогазові доходи. Улітку ефект від санкцій дався взнаки – уже в липні державний бюджет отримав дефіцит у розмірі 1 трлн рублів.
«Із серпня вони почали потрошити всі державні монополії. З Газпрому повністю витягли 1,2 трлн рублів прибутків за 2021 рік. Але цього виявилося замало, і його змусили терміново виплатити прибуток за півріччя, це ще 600 млрд рублів», – розповів Істребін.
Так окупантам вдалося підтягнути доходи, і до листопада вони знову вийшли у плюс від початку року – профіцит склав 748 млрд рублів.
«Але потім прийшов грудень, і все полетіло у прірву, бо з 5 грудня набули чинності санкції на російську нафту. Хоча зі старих контрактів Газпром усе ще отримував надходження. Водночас потрібно було забезпечувати нових мобілізованих, але на складах уже залишилося мало що. І витрати бюджету в грудні злетіли в космос, склавши 7 трлн рублів (100 млрд доларів). Таких видатків не було в їхній історії», – зазначив аналітик.
У підсумку в бюджеті за грудень утворилася дірка на 4 трлн, за підсумками 12 місяців дефіцит склав 3,3 трлн рублів.
«А потім прийшов січень 2023 року. Минулих прибутків від Газпрому немає, доїти вже нікого. Тому дефіцит досяг фантастичних 5 трильйонів рублів», – зазначив Істребін.
Тепер російський Мінфін для стабілізації ситуації змушений активно витрачати резерв Фонду національного добробуту (ФНД), Пенсійного фонду, залучати внутрішнє боргове фінансування дефіциту бюджету у вигляді облігацій внутрішньої позики.
У грудні 2022-го та січні 2023-го російський уряд уже емітував значні об'єми облігацій і почав розпродувати запаси валюти та золота – за перший місяць року Москва продала 3,6 т золота, а також 2,3 млрд юанів із суверенного фонду добробуту.
На початку 2022 року у ФНД було 115 млрд доларів США ліквідних активів. У лютому-квітні ціни на нафту і газ були рекордними, тому активи ФНД зросли аж до 146 млрд доларів. Потім до листопада цей Фонд схуд на 22 млрд, до 124 млрд доларів.
А вже в грудні 2022 року з нього витратили майже третину – 37 млрд доларів.
Вишукуючи інші можливості поповнення бюджету, росіяни також збільшували внутрішній борг, серед іншого, за рахунок випуску облігацій – майже на 20%, близько 3 трлн рублів (50 млрд доларів). Це, як пояснив Євген Істребін, по суті, пряме друкування грошей.
Щоб покрити дефіцит, у лютому російська влада зажадала від великих компаній перерахувати в бюджет по 200-250 млрд рублів (2,8-3,5 млрд доларів).
«З такими темпами, якщо росіяни продовжать так багато витрачати з низькими доходами, вони отримають величезний дефіцит з кожним новим місяцем, який просто розірве їхню економіку на шматки. Таких ігор не витримає жодна економіка, якою б вона не була. У них у грудні-січні доходи покривали витрати лише на 43%, а 57% – це діра, яку треба якось закривати. Поки що цю греблю їм якось вдається стримувати, але так довго не триватиме», – переконаний аналітик.