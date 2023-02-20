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Шмигаль і директорка-розпорядниця МВФ обговорили багаторічну програму підтримки України на $15 млрд

Вона складатиметься з двох частин: негайна фінансова підтримка та підтримка структурних реформ, що сприятимуть відновленню.

Шмигаль і директорка-розпорядниця МВФ обговорили багаторічну програму підтримки України на $15 млрд
Фото: Пресслужба КМУ

20 лютого у Києві відбулася зустріч прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Про це йдеться на урядовому порталі.

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Георгієва відзначила успіхи України в реалізації Моніторингової програми, зокрема те, що наша держава фіналізувала виконання всіх структурних маяків. 

Також співрозмовники обговорили можливість започаткування нової багаторічної великої програми обсягом понад $15 млрд. 

Ця програма з МВФ складатиметься з двох частин: негайна фінансова підтримка та підтримка структурних реформ, які сприятимуть відновленню.

Також Шмигаль розповів очільниці МВФ в про програми підтримки малого й середнього бізнесу.

Нагадаємо, директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва прибула сьогодні до Києва для проведення низки зустрічей на високому рівні.

Тим часом США після візиту президента Джо Байдена до Києва оголосили про США новий пакет допомоги Україні обсягом $460 млн.

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