​У найближчі тижні відбудеться ротація експертів місій МАГАТЕ на трьох АЕС України

У найближчі тижні запланована ротація експертів місій МАГАТЕ на трьох атомних електростанціях України - Південноукраїнській, Хмельницькій та Рівненській.

Про це повідомили в пресслужбі Міжнародного агентства з атомної енергії.

18-19 лютого планова ротація завершилася на Чорнобильській АЕС.

"Групи МАГАТЕ продовжують розглядати ситуацію з ядерною безпекою та фізичною безпекою на всіх об'єктах відповідно до сімох неодмінних принципів МАГАТЕ для забезпечення ядерної безпеки та фізичної безпеки під час збройного конфлікту та підтримувати визначення подальшої допомоги ядерним об'єктам", - йдеться на сайті відомства.

Крім того, Агентство, продовжує організовувати та координувати постачання обладнання для українських станцій.

"Щойно відбулося десяте таке постачання обладнання. У межах цього постачання Рівненська АЕС та Енергоатом були забезпечені ручними спектрометрами, закупленими Агентством за рахунок позабюджетного внеску, наданого Сполученим Королівством", - повідомили в МАГАТЕ.

Нагадаємо, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі закликав сьогодні всі сторони докласти зусиль, аби відновити ротацію експертів на ЗАЕС. Троє фахівців, які присутні на станції від початку січня, не можуть покинути об'єкт уже більш ніж на два тижні, а тим часом нова команда перебуває в Україні.

Раніше в Енергоатомі повідомили, що місії МАГАТЕ працюють на усіх АЕС України.