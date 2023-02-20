“Чіткий сигнал на болота – вас ніхто не боїться”.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що візит президента США Джозефа Байдена до Києва є чітким сигналом Росії про те, що її ніхто не боїться.

Про це міністр закордонних справ написав у Facebook.

Кулеба назвав візит Байдена історичним і зазначив, що обидва президенти задоволені розмовою, атмосфера якої була “максимально довірлива і душевна”.

“Цей візит є перемогою українського народу і президента Зеленського. Він здійснений всупереч всьому заради перемоги України і всього вільного світу. Чіткий сигнал на болота – вас ніхто не боїться!” – наголосив глава МЗС.

Нагадаємо, у понеділок президент США прибув з візитом до України. Байден оголосив, що CША виділяють новий пакет військової допомоги для України на суму 500 млн доларів, в якому будуть, зокрема, ракети до системи HIMARS, протитанкові ракетні комплекси Javelin тощо.

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ