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Окупанти з САУ обстріляли Чернігівщину

Зафіксовано 20 влучань.

Окупанти з САУ обстріляли Чернігівщину
Фото: Чернігівська обласна прокуратура

Російські окупаційні війська у понеділок, 20 лютого, обстріляли прикордонні населені пункти Чернігівської області з артилерії. 

Про це у Телеграм інформує Оперативне командування "Північ".

"З 10:25 до 10:50 повідомили про три приходи, ймовірно з САУ, в районі населеного пункту Єліне. З 11:00 до 11:35 повідомили про 17 приходів, ймовірно, з САУ, в районі населеного пункту Сеньківка", - йдеться в повідомленні.

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Втрат серед особового складу та техніки немає.

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Нагадаємо, що війська Росії вдень 19 лютого обстріляли три населені пункти на прикордонні Чернігівської області.

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