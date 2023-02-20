Окупанти з САУ обстріляли Чернігівщину

Російські окупаційні війська у понеділок, 20 лютого, обстріляли прикордонні населені пункти Чернігівської області з артилерії.

Про це у Телеграм інформує Оперативне командування "Північ".

"З 10:25 до 10:50 повідомили про три приходи, ймовірно з САУ, в районі населеного пункту Єліне. З 11:00 до 11:35 повідомили про 17 приходів, ймовірно, з САУ, в районі населеного пункту Сеньківка", - йдеться в повідомленні.

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Втрат серед особового складу та техніки немає.

Нагадаємо, що війська Росії вдень 19 лютого обстріляли три населені пункти на прикордонні Чернігівської області.