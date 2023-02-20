Під Києвом школи три дні працюватимуть дистанційно через загрозу обстрілів

У Броварах біля Києва з 22 до 24 лютого школи переводять на дистанційне навчання через можливі загрози провокацій та обстрілів військами РФ.

Про це повідомив у Telegram мер Броварів Ігорь Сапожко.

"У зв'язку з загрозою провокацій та можливих обстрілів військами РФ, з метою збереження здоров'я та життя дітей та педагогічних працівників, з середи, 22 лютого до 24 лютого (включно) заклади загальної середньої освіти Броварської міської громади переводяться на дистанційну форму навчання", - йдеться в повідомленні.

За словами мера, дитячі садочки працюють у звичному режимі.

Нагадаємо, що за даними Повітряних сил 23-24 лютого у роковини повномасштабного російського вторгнення, можливі декілька хвиль ракетних ударів. У ці дні варто слідкувати за сигналами тривоги та не орієнтуватися лише на інформацію про наявність пусків.