​Загинув військовий і доброволець спецпідрозділу KRAKEN Кирило Баєв

Загинув український військовий, доброволець спецпідрозділу KRAKEN Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Баєв.

Про це повідомляє Спортивний комітет України.

Кирило народився в Харкові. Захисник був студентом, навчався на факультеті фізичного виховання і спорту Харківського університету ім. Сковороди.

Ще з 2011 року Кирило почав займатись єдиноборствами, яким присвятив найбільшу частину своєї спортивної кар’єри. З 2011 до 2015 року займався боротьбою дзюдо у Спортивному клубі “Слобожанець”. Був багаторазовим чемпіоном Харківської області з козацького двобою, чемпіоном України з козацького двобою, володарем кубку світу з козацького двобою та призером чемпіонату світу, призером чемпіонату України з Хортингу. У 2016 році став кандидатом у майстри спорту з козацького двобою.

Кирило Баєв героїчно загинув 14 січня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Соледар у Бахмутському районі.

Нагадаємо, під Бахмутом загинув поліцейський Богдан Бондарчук.