Глава розвідки Швеції заявила, що зросли ризики для безпеки її держави

РФ становить явну військову загрозу в безпосередній близькості від Швеції, але її сили значною мірою пов'язані з війною в Україні.

Росія становить явну військову загрозу в безпосередній близькості від Швеції, але її сили значною мірою пов'язані з війною в Україні.

Про це заявила на пресконференції глава Військової розвідки і служби безпеки Швеції Лена Галлін, передає The Guardian.

"Європейський порядок безпеки в тому вигляді, в якому ми його знаємо, припинив своє існування... і разом з цим збільшилися ризики для безпеки Швеції", - сказала Галлін.

За її словами, Росія зміцнить свій військовий потенціал у безпосередній близькості від Швеції, коли це буде можливо, у відповідь на заявку Швеції та Фінляндії на членство в НАТО.

Галлін додала, що за даними розвідки Росія хоче уникнути переростання нинішньої напруженості у збройний конфлікт із Альянсом.

"Проте існує значна невизначеність, пов'язана головним чином із готовністю російського керівництва піти на високий ризик", - сказала Галлін.

Нагадаємо, за даними розвідки Нідерландів, Росія хоче пошкодити енергопостачання країни, влаштувавши диверсії у Північному морі.

Тим часом Німеччина закликає без зволікання ратифікувати заявки Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО.