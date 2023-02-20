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Окупанти обстріляли селище на Херсонщині, двоє загиблих

Один з загиблих був працівником дитячої обласної лікарні.

Окупанти обстріляли селище на Херсонщині, двоє загиблих
Ілюстративне фото
Фото: Олександр Вілкул

Російські загарбники завдали удару по селищу Антонівка на Херсонщині, загинули двоє людей.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Коли поряд розірвався один із ворожих снарядів, місцеві мешканці, чоловік та дружина, дістали мінно-вибухову травму. Постраждалі загинули на місці. Відомо, що чоловік був працівником дитячої обласної клінічної лікарні", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Антонівка розташована в 7 кілометрах від Херсона.

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Нагадаємо, що російські війська у неділю, 19 лютого, обстріляли село Бургунка Бериславського району Херсонської області. Внаслідок обстрілів троє людей загинули.

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