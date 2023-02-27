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У Міноборони повідомили, що росармія нарощує інтенсивність штурмових дій, хоча втрачає щодня 600-1000 осіб

Окупанти під час наступальних дій використовують тактику виснаження і тотального руйнування.

У Міноборони повідомили, що росармія нарощує інтенсивність штурмових дій, хоча втрачає щодня 600-1000 осіб
Фото: Владислав Кузніченко

Ситуація на фронті складна, російська армія нарощує інтенсивність штурмових дій. 

Про це повідомила у своєму телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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"Найскладніша обстановка залишається на Бахмутському напрямку. Ворог під час наступальних дій використовує тактику виснаження і тотального руйнування", - йдеться в повідомленні.

Маляр зазначила, що окупанти несуть значні втрати, щодня вороги втрачають від 600 до 1000 осіб.

"Сили оборони України ведуть активні оборонні дії в умовах кількісної переваги противника. Наші бійці мужньо воюють з ворогом", - додала заступниця глави Міноборони.

Нагадаємо, днями у Сухопутних війська ЗСУ повідомили, що в Бахмуті бої точаться навколо міста та на його околицях. Російські окупаційні війська намагаються прорвати оборону населеного пункту й оточити його.

Напередодні бійці Державної прикордонної служби ліквідували у місті штурмову групу росіян.

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