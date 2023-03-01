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Лукашенко під час поїздки до Пекіна може посприяти схемам ухилення від санкцій між Росією та Китаєм, – ISW

Лукашенко підпише великий пакет угод про розвиток спільних проєктів з Китаєм.

Лукашенко під час поїздки до Пекіна може посприяти схемам ухилення від санкцій між Росією та Китаєм, – ISW
Фото: EPA/UPG

Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, може сприяти схемам ухилення від санкцій між Росією та Китаєм під час офіційної поїздки до китайського Пекіна 1-2 березня. 

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 28 березня.

Deutsche Welle повідомляла, що Лукашенко підпише великий пакет угод про розвиток спільних проєктів, торгово-економічних, інвестиційних , гуманітарної співпраці та політичної співпраці з Китаєм.

Раніше Лукашенко заявляв, що білоруська оборонна промисловість може виробляти зброю, оскільки Білорусь має доступ до мікроелектроніки, оптики та інших комплектуючих, імпортованих з інших держав. 

Представники української розвідки заявили, що Білорусь постачала Росії артилерійські боєприпаси з білоруських складів для підтримки операцій в Україні. 

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс 25 лютого заявив, що ЦРУ впевнене, що керівництво Китаю розглядає можливість надання Росії летального обладнання. Китай може таємно переправляти обладнання до Росії через Білорусь, зазначили в ISW.

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Нагадаємо, Лукашенко також запланував на березень офіційний візит до Тегерану.

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