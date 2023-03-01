США та Європа можуть зробити так, щоб війна закінчилася вже цього року, – генерал Бен Годжес

Західні лідери повинні проявити рішучість та не розмірковувати про те, що війна може бути затяжною.

Тривалість війни може суттєво скоротитися, якщо Сполучені Штати і Європа приймуть стратегічне рішення про забезпечення України у короткі терміни всіма необхідними типами озброєнь.

Про це заявив екскомандувач військ США в Європі генерал Бен Годжес, пише Укрінформ.

Він зазначив, що західні лідери повинні проявити рішучість та не розмірковувати про те, що війна може бути затяжною.

“Цього не повинно бути. Війна може закінчитися вже нинішнього року”, – підкреслив Годжес.

За його словами, якщо Сполучені Штати приймають рішення, що Україна повинна перемогти, то це треба забезпечити.

“Сукупний ВВП Сполучених Штатів і Євросоюзу приблизно в 20 разів перевищує російський. Тому це не має бути тривалою війною”, – підкреслив генерал.

Нагадаємо, раніше Годжес заявив, що війну можна завершити до кінця року, якщо партнери нададуть Україні винищувачі. Якщо ж зберегти нинішній рівень допомоги Заходу, бойові дії можуть тривати 3-5 років.