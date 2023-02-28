Головне за день. Вівторок, 28 лютого

Наступальні дії ворога на Донбасі, засідання Ставки верховного головнокомандувача, ворожі обстріли, битва за тепло і світло. Яким запам’ятається 370-й день повномасштабної війни.

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому було розглянуто ймовірний характер дій ворога найближчим часом, забезпечення сил оборони боєприпасами і технікою та навчання українських бійців за кордоном.

"Члени Ставки розглянули загальну оперативну обстановку та ймовірний характер дій противника найближчим часом, про що доповіли головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний і начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Крім того, було розглянуто стан забезпечення сил оборони боєприпасами й технікою, перебіг підготовки українських військовослужбовців за кордоном, зокрема потреби сил оборони щодо чисельності та спеціальностей", – йдеться у повідомленні на сайті президента.

Зазначається, що командувач Сухопутних військ ЗСУ, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Олександр Сирський та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) “Таврія” Олександр Тарнавський доповіли про перебіг бойових дій у районах відповідальності їхніх угруповань.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на наступальних діях на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Минулої доби противник завдав ракетного та 2 авіаційних ударів. Здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони України за добу завдала 3 ударів по районах зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії в свою чергу уразили район зосередження живої сили та район зосередження озброєння і військової техніки противника, а також 2 позиції зенітно-ракетних комплексів окупантів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 28 лютого – в новині.

Російські військові намагалися прорвати українську оборону на Сватівському напрямку за допомогою важкої техніки, повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, ситуація в області складна, проте залишається стабільною та контрольованою.

Російські загарбники постійно намагаються наступати на Кремінському напрямку. Також окупанти намагалися за допомогою важкої техніки прорвати нашу оборону на Сватівському напрямку в районі Куземівки та Новоселівського, успіху не досягли.

Гайдай зазначив, що, попри те, що на ці напрямки росіяни кинули значні сили, іноді штурми доходять до трьох рот піхоти.

Упродовж дня 28 лютого росіяни обстріляли Білопільську, Новослобідську, Середино-Будську, Краснопільську, Есманську та Великописарівську громади Сумської області. Загалом за день було зафіксовано 106 прильотів.

Зокрема на приватний житловий будинок у с. Олександрівка Великописарівської громади з ворожого БПЛА було скинуто два вибухові снаряди типу ВОГ. Внаслідок цього будинок було пошкоджено.

Росіяни також обстріляли, ймовірно з міномету (14 прильотів), с. Старікове Шалигинської громади. Обстрілом пошкоджено 4 житлові будинки (один з них зруйновано, у двох вибиті вікна, ще в одного − були вибиті вікна та осколками пошкоджена стіна).

Більше інформації – в нашій новині.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду у вівторок, 28 лютого, заявив, що Україна пройшла найважчий період опалювального сезону.

"Сьогодні останній день зими, до завершення опалювального сезону залишається півтора місяця. Можна з упевненістю сказати, що ми пройшли найважчий період. Витримали російський енергетичний терор і забезпечили тепло в оселях українців. Україна виграла не тільки битву за тепло, а й битву за світло", - сказав він.

За його словами, на сьогодні вже 17 днів поспіль в енергетичній мережі відсутній дефіцит потужності, й найближчим часом його не прогнозують, якщо не відбудеться масованого ракетного обстрілу.

Окрім того, Шмигаль наголосив, що в майбутньому країна не просто відновлюватиме втрачене, а й модернізуватиме, децентралізуватиме та робитиме безпечнішою енергосистему країни.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!