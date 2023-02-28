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США не очікують, що Росія досягне значних територіальних здобутків в Україні в найближчій перспективі, - Пентагон

Йдеться про перспективу наступного року.

США не очікують, що Росія досягне значних територіальних здобутків в Україні в найближчій перспективі, - Пентагон
Фото: EPA

Сполучені Штати не очікують, що Росія досягне значних територіальних здобутків в Україні в найближчій перспективі.

Про це повідомляє Reuters.

“Наступними тижнями та місяцями ви можете побачити, як невеликі частини території переходять із рук в руки. Я не думаю, що я бачу щось, що вказує на те, що росіяни можуть захопити Україну та досягти значних територіальних здобутків у будь-який час протягом наступного року або близько того”, - сказав Колін Кал, заступник міністра оборони США з питань політики.

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Також Кал зазначив, що зараз складно зробити точний прогноз щодо тривалості бойових дій. 

Водночас, Пентагон сподівається, що Конгрес не відмовиться допомогати Києву за таких умов.

"Ми не знаємо траєкторію розвитку конфлікту. Конфлікт може закінчитися через шість місяців, а може, через два або три роки", - сказав Кал.

Нагадаємо, заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кал вважає недоречним надання Україні винищувачів F-16.

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