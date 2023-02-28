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Немає жодних достовірних доказів того, що американська зброя перенаправляється з України, - Міноборони США

Представниця Пентагону відзначила ефективність використання американської зброї українськими бійцями. 

Немає жодних достовірних доказів того, що американська зброя перенаправляється з України, - Міноборони США
Фото: Скріншот з відео

Помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селесте Валландер заявила, що не знайдено жодних доказів того, що американська зброя перенаправляється з України.

Про це повідомляє CNN.

“Натомість ми бачимо, як українські підрозділи на передовій ефективно залучають безпекову допомогу щодня на полі бою”, - сказала Селесте Валландер підкомітету з питань оборони з асигнувань Палати представників.

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Валландер наголосила, що США адаптували свою практику підзвітності для бойових умов, щоб уникнути ризику незаконного перенаправлення зброї.

В свою чергу, генерал-лейтенант Дуглас Сімс заявив, що жодних повідомлень про зникнення зброї з України немає. Українцям не в інтересах її позбуватися, - сказав Сімс.

Нагадаємо, заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кал вважає недоречним надання Україні винищувачів F-16.

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