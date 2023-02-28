Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Китайська загроза. Пекіну потрібна поразка України
Китайська загроза. Пекіну потрібна поразка України
У Кам'янському відмовляються демонтовувати пам'ятник Брежнєву
У Кам'янському відмовляються демонтовувати пам'ятник Брежнєву
Президент звільнив командувача Об’єднаних сил Москальова
Президент звільнив командувача Об’єднаних сил Москальова
Stryker. Американський універсал для ЗСУ
Stryker. Американський універсал для ЗСУ
Сонце і вода за нас! Тотального блекауту взимку уникли, та що буде далі?
Сонце і вода за нас! Тотального блекауту взимку уникли, та що буде далі?
Битва за Гостомель. Як зазнав краху план російського бліцкригу
Битва за Гостомель. Як зазнав краху план російського бліцкригу
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські окупанти обстріляли Нікополь

Внаслідок обстрілу минулось без загиблих та поранених.

Російські окупанти обстріляли Нікополь
Ілюстративне фото
Фото: Сергій Лисак

Хоча вдень росіяни не обстрілювали Дніпропетровську область, ввечері окупанти завдали артилерійського удару по Нікополю. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Агресор вкотре спрямував важку артилерію в бік Нікопольщини”, - написав він.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
 

Лисак зазначив, що внаслідок обстрілу минулось без загиблих та поранених.

Наслідки обстрілу наразі з’ясовуються.

Нагадаємо, зранку 28 лютого російські військові обстріляли Куп’янськ Харківської області. Внаслідок атаки були зруйновані будинки, загинула людина.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також