Російські окупанти обстріляли Нікополь

Внаслідок обстрілу минулось без загиблих та поранених.

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Хоча вдень росіяни не обстрілювали Дніпропетровську область, ввечері окупанти завдали артилерійського удару по Нікополю.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Агресор вкотре спрямував важку артилерію в бік Нікопольщини”, - написав він.

Лисак зазначив, що внаслідок обстрілу минулось без загиблих та поранених.

Наслідки обстрілу наразі з’ясовуються.

Нагадаємо, зранку 28 лютого російські військові обстріляли Куп’янськ Харківської області. Внаслідок атаки були зруйновані будинки, загинула людина.