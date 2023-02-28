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Унаслідок обстрілу Куп’янська пошкоджені дитячий садок і парк, загинув чоловік

Зруйновані житлові будинки.

Унаслідок обстрілу Куп’янська пошкоджені дитячий садок і парк, загинув чоловік
Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Зранку 28 лютого російські військові обстріляли Куп’янськ Харківської області. Внаслідок атаки були зруйновані будинки, загинула людина.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Сьогодні зранку вкотре був обстріляний Куп'янськ. Зруйновані житлові будинки, пошкоджено будівлю дитячого садка. Також під удар потрапив міський парк відпочинку. На жаль, загинув цивільний чоловік 63 років”, – йдеться у повідомленні.

Синєгубов наголосив, що небезпека повторних обстрілів залишається високою і закликав не ігнорувати сигнали тривоги.

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Нагадаємо, на Харківщині вважаються безвісти зниклими понад 1 300 людей. 

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