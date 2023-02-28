​Настав час для переговорів щодо членства України в ЄС, - Зеленський

"Саме Україна згуртувала ЄС, як ніколи раніше".

Рік тому Україна подала заявку на вступ до Європейського Союзу та отримала статус кандидата. Цього року настав час ухвалити рішення про початок переговорів про членство.

Про це написав у Twitter президент Володимир Зеленський.

"Україна завжди була Європою, Україна завжди буде Європою. Ми вже це гарантували. Рік тому, на 5 день повномасштабної війни, Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу та отримала статус кандидата. Цього року настав час ухвалити рішення про початок переговорів про членство", - наголосив президент.

"Саме Україна згуртувала ЄС, як ніколи раніше. Саме Україна захищає європейські цінності для майбутніх поколінь. Це Україна, де Європа стає цілісною, вільною та мирною. Разом у боротьбі, разом у перемозі. Хай живе Європа! Хай живе свобода!" - підсумував Зеленський.

It’s Ukraine that has brought the EU together like never before. It’s 🇺🇦 that’s defending European values for generations to come. It’s Ukraine where Europe becomes whole, free, and at peace. Together in struggle, together in victory. Long live Europe! Long live freedom! 2/2 pic.twitter.com/0WdcWNkz8P — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2023

Нагадаємо, після надання Україні статусу кандидата в члени Європейського Союзу Києву надали список з семи вимог. Серед них – антикорупційна реформа і наближення українського законодавства до законів ЄС, зокрема в частині медіа.

9 лютого голова Євроради Шарль Мішель заявив на спільному брифінгу із президентом Зеленським та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн заявив, що Україна швидко демонструє можливість виконання вимог для вступу до ЄС.