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​Настав час для переговорів щодо членства України в ЄС, - Зеленський

"Саме Україна згуртувала ЄС, як ніколи раніше".

​Настав час для переговорів щодо членства України в ЄС, - Зеленський
Фото: скрин відео

Рік тому Україна подала заявку на вступ до Європейського Союзу та отримала статус кандидата. Цього року настав час ухвалити рішення про початок переговорів про членство.

Про це написав у Twitter президент Володимир Зеленський.

"Україна завжди була Європою, Україна завжди буде Європою. Ми вже це гарантували. Рік тому, на 5 день повномасштабної війни, Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу та отримала статус кандидата. Цього року настав час ухвалити рішення про початок переговорів про членство", - наголосив президент.

"Саме Україна згуртувала ЄС, як ніколи раніше. Саме Україна захищає європейські цінності для майбутніх поколінь. Це Україна, де Європа стає цілісною, вільною та мирною. Разом у боротьбі, разом у перемозі. Хай живе Європа! Хай живе свобода!" - підсумував Зеленський. 

Нагадаємо, після надання Україні статусу кандидата в члени Європейського Союзу Києву надали список з семи вимог. Серед них – антикорупційна реформа і наближення українського законодавства до законів ЄС, зокрема в частині медіа.

9 лютого голова Євроради Шарль Мішель заявив на спільному брифінгу із президентом Зеленським та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн заявив, що  Україна швидко демонструє можливість виконання вимог для вступу до ЄС.

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