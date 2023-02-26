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Україна ввела санкції проти президента і членів Олімпійського комітету Росії

Обмеження введені на 50 років.

Україна ввела санкції проти президента і членів Олімпійського комітету Росії
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Сьогодні Україна запровадила санкції проти президента та членів російського Олімпійського комітету.

Про це йдеться в указі президента, опублікованому на сайті ОП.

Згідно з документом, до санкційного списку потрапили Віталій Смирнов, Олена Ісінбаєва, Олександр Попов та Шаміль Тарпіщев.

Санкції введено терміном на 50 років.

Серед іншого, обмеження передбачають:

  • запобігання виведенню капіталів за межі України;
  • призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань;
  • припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх і спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;
  • відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України;
  • анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів або угод;
  • позбавлення державних нагород України, інших форм нагородження.

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Нагадаємо, у сьогоднішньому відеозверненні президент повідомив про те, що є нові рішення України щодо санкцій проти тих, хто причетний або допомагає Росії вести війну.

 

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