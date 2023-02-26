Україна ввела санкції проти президента і членів Олімпійського комітету Росії

Сьогодні Україна запровадила санкції проти президента та членів російського Олімпійського комітету.
Про це йдеться в указі президента, опублікованому на сайті ОП.
Згідно з документом, до санкційного списку потрапили Віталій Смирнов, Олена Ісінбаєва, Олександр Попов та Шаміль Тарпіщев.
Санкції введено терміном на 50 років.
Серед іншого, обмеження передбачають:
- запобігання виведенню капіталів за межі України;
- призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань;
- припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх і спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;
- відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України;
- анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів або угод;
- позбавлення державних нагород України, інших форм нагородження.
Нагадаємо, у сьогоднішньому відеозверненні президент повідомив про те, що є нові рішення України щодо санкцій проти тих, хто причетний або допомагає Росії вести війну.