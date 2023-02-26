Унаслідок ворожих обстрілів чотирьох громад Сумщини поранення дістав чоловік

Було зафіксовано 76 “прильотів” з артилерії.

Війська окупантів у неділю обстріляли чотири громади Сумської області, випустивши загалом 76 снарядів та мін. Пошкоджені житлові будинки, лінії електропередач і магазин.

Про це Сумська ОВА повідомляє у Telegram.

Під ворожим вогнем опинилися Білопільська, Глухівська, Новослобідська й Хотіньська громади. За даними ОВА, було зафіксовано 76 "прильотів" з мінометів та артилерії.

Унаслідок мінометного обстрілу села Горки Новослобідської громади пошкоджень зазнали п'ять житлових будинків, пункт здоров’я та лінії електропередач.

Окрім того, ударом ворожої артилерії по селу Будівельне Глухівської громади пошкоджені шість будинків, знищено приватний магазин. Поранено мирного жителя.

Нагадаємо, вчора впродовж доби окупанти обстріляли три громади Сумщини.