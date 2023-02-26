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Унаслідок ворожих обстрілів чотирьох громад Сумщини поранення дістав чоловік

Було зафіксовано 76 “прильотів” з артилерії.

Унаслідок ворожих обстрілів чотирьох громад Сумщини поранення дістав чоловік
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький у Facebook

Війська окупантів у неділю обстріляли чотири громади Сумської області, випустивши загалом 76 снарядів та мін. Пошкоджені житлові будинки, лінії електропередач і магазин.

Про це Сумська ОВА повідомляє у Telegram.

Під ворожим вогнем опинилися Білопільська, Глухівська, Новослобідська й Хотіньська громади. За даними ОВА, було зафіксовано 76 "прильотів" з мінометів та артилерії.

Унаслідок мінометного обстрілу села Горки Новослобідської громади пошкоджень зазнали п'ять житлових будинків, пункт здоров’я та лінії електропередач.

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Окрім того, ударом ворожої артилерії по селу Будівельне Глухівської громади пошкоджені шість будинків, знищено приватний магазин. Поранено мирного жителя.

Нагадаємо, вчора впродовж доби окупанти обстріляли три громади Сумщини.

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