У Хмельницькому сьогодні попрощалися з двома загиблими рятувальниками.
Про це повідомляє "Суспільне. Хмельницький".
21-річний Владислав Дворак та 31-річний Сергій Севрук загинули вчора, 27 лютого, ліквідовуючи наслідки ворожих обстрілів Хмельницького.
Нагадаємо, 27 лютого вночі рашисти вчергове атакували Хмельниччину. Завдано три удари по місту Хмельницькому. В результаті обстрілів постраждали цивільні будинки. Загинули двоє рятувальників.
Попредньої атаки Хмельницька область зазнала 18 лютого. Тоді ворог влучив, зокрема, у військовий обʼєкт. Пошкоджень зазнали і навчальні заклади.