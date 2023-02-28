21-річний Владислав Дворак та 31-річний Сергій Севрук загинули, ліквідовуючи наслідки ворожих обстрілів.

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У Хмельницькому сьогодні попрощалися з двома загиблими рятувальниками.

Про це повідомляє "Суспільне. Хмельницький".

21-річний Владислав Дворак та 31-річний Сергій Севрук загинули вчора, 27 лютого, ліквідовуючи наслідки ворожих обстрілів Хмельницького.

Фото: Суспільне. Хмельницький

Фото: Суспільне. Хмельницький

Нагадаємо, 27 лютого вночі рашисти вчергове атакували Хмельниччину. Завдано три удари по місту Хмельницькому. В результаті обстрілів постраждали цивільні будинки. Загинули двоє рятувальників.

Попредньої атаки Хмельницька область зазнала 18 лютого. Тоді ворог влучив, зокрема, у військовий обʼєкт. Пошкоджень зазнали і навчальні заклади.