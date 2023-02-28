Росія щоденно здійснює близько 10 кібератак проти України

За час повномасштабної війни кількість кібератак в Україні зросла у декілька разів порівняно з попередніми роками. Від 24 лютого 2022 зафіксували понад 4500 кібератак. У 2020 їх було всього 800, а в 2021 – близько 2000.

Щоденно Росія здійснює в середньо по 10 кібернападів. Про це голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів у інтервʼю Independent.

“Це різні типи атак, іноді дійсно масовані, іноді досить витончені. Наразі Росія здійснює в середньому понад 10 кібератак щодня... Їхні цілі різні: державні ресурси, об'єкти критичної інфраструктури тощо. Але ми успішно протистоїмо ворогу і в кіберпросторі”, – заявив він.

Деякі хакерські атаки відбувались у поєднанні з ракетними ударами. СБУ заявляє, що атаки було здійснено на об'єкти енергетики, логістики, військові об'єкти, а також бази даних державних органів та інформаційні ресурси.

Нагадаємо, в січні 2023 представник Агентства національної безпеки США повідомив, що після невдач на полі бою росіяни посилюють кібератаки на цивільні послуги, як електроенергетику та Інтернет, аби тероризувати українців. Хоча Росія більше покладалася на ракетні удари, ніж на кіберзброю для досягнення своїх цілей в Україні, напади на групи енергетичної, урядової та транспортної інфраструктури показують, що кібератаки все ще є ключовою частиною загальної стратегії Москви зломити волю українців.