​За минулу добу ЗСУ знищили ще 550 російських окупантів та три танки

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 550 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 149 240 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 149240 (+550) осіб ліквідовано
- танків – 3388 (+3)
- бойових броньованих машин – 6630 (+9)
- артилерійських систем – 2383 (+3)
- РСЗВ – 478 (+3)
- засоби ППО – 247 (+0)
- літаків – 300 (+0)
- гелікоптерів – 288 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2051 (+3)
- крилаті ракети – 873 (+0)
- кораблі/катери – 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5252 (+4)
- спеціальна техніка – 230 (+0).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, що сьогодні – 370 доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 60 атак противника.