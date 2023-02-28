​За минулу добу ЗСУ знищили ще 550 російських окупантів та три танки

Загалом Росія вже втратила в Україні близько 149 240 військових.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 550 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 149 240 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.02.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 149240 (+550) осіб ліквідовано

танків – 3388 (+3)

бойових броньованих машин – 6630 (+9)

артилерійських систем – 2383 (+3)

РСЗВ – 478 (+3)

засоби ППО – 247 (+0)

літаків – 300 (+0)

гелікоптерів – 288 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2051 (+3)

крилаті ракети – 873 (+0)

кораблі/катери – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5252 (+4)

спеціальна техніка – 230 (+0).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що сьогодні – 370 доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 60 атак противника.