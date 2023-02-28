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​За минулу добу ЗСУ знищили ще 550 російських окупантів та три танки

Загалом Росія вже втратила в Україні близько 149 240 військових.

​За минулу добу ЗСУ знищили ще 550 російських окупантів та три танки
Фото: скрін відео

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 550 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 149 240 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 149240 (+550) осіб ліквідовано
  • танків – 3388 (+3)
  • бойових броньованих машин – 6630 (+9)
  • артилерійських систем – 2383 (+3)
  • РСЗВ – 478 (+3)
  • засоби ППО – 247 (+0)
  • літаків – 300 (+0)
  • гелікоптерів – 288 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2051 (+3)
  • крилаті ракети – 873 (+0)
  • кораблі/катери – 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5252 (+4)
  • спеціальна техніка – 230 (+0).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що сьогодні – 370 доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 60 атак противника.

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