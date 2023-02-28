Росія під час нового наступу перекидає мобілізованих на передову і використовує їх для розвідки позицій

До українських позицій поблизу Лимана ворог щодня, а то й по кілька разів на день відсилає поодиноких розвідників. Це одна з тактик, яку росіяни застосовують під час нового наступу, йдеться у матеріалі New York Times.

Місяцями військові аналітики передбачали, що російські військові під тиском президента Володимира Путіна намагатимуться відновити темпи війни з наближенням першої річниці повномасштабного вторгнення. Недавню серію атак уздовж лінії фронту на Донбас спочатку вважали розслідувальними ударами. Але все частіше вони розглядаються як найкраще, на що спроможні виснажені російські сили.

“Розпочався новий великий наступ Росії”, – сказав голова української військової розвідки Кирило Буданов минулого тижня в інтерв’ю українському виданню журналу Forbes. “Але це відбувається так, що не всі можуть це навіть помітити”

Замість розгромлених протягом цього року "елітних” військ Росія тепер покладається на своїх мобілізованих, яких відправила на фронт після нетривалого навчання. Їхня недосвідченість очевидна для українських сил.

"По тому, як вони рухаються, я бачу, що вони не професіонали", – розповів журналістам один із захисників на Лиманському напрямку з позивним Дизель.

Нещодавно, за його словами, він відкрив вогонь по двох російських військових, які невимушено йшли полем, очевидно, не підозрюючи, що вони знаходяться в радіусі українських ліній.

“Вони виглядали так, ніби збирали гриби”, – сказав він.

Обом їм вдалося втекти.

“Вони шукають слабкі місця в невеликих групах", – сказав Дизель. “Вони мають кількість, а ми маємо дух”.

Експерти дедалі більше сумніваються, що Росія запропонує значно більшу загрозу в своєму останньому наступі, ніж те, що ЗСУ бачать уже близько місяця.

Інститут вивчення війни, американська аналітична група, заявила, що російський штурм біля Лаймана вже увійшов у свою найінтенсивнішу фазу, і Росія не отримала жодних територіальних здобутків. Росія, ймовірно, не має достатньо незадіяних резервів, щоб різко збільшити масштаб або інтенсивність взимку, йдеться в нещодавньому звіті групи.

Водночас було б помилкою вважати російську армію повністю витраченою силою, кажуть аналітики. РФ все ще має тисячі танків і артилерійських установок, також вона здатна виробляти їх, і генерали можуть тримати війська в резерві для весняного наступу. Крім того, ворог має перевагу в живій силі, хоча це навряд чи є вирішальним у важкій війні, яку ведуть артилерійські обстріли.

У поточному наступі Росія вирішила спробувати тактику численних атак по всьому фронту на Донбасі, а не зосередитися на одному штурмі. Проте перша атака, танковий штурм шахтарського міста Вугледар, завершилася провалом: десятки танків і бронетранспортерів підірвалися на мінах або залишилися на полях.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, новий наступ росіян триває приблизно з 10 лютого, але окупантам поки не вдалося зробити його успішним. Ворог намагається атакувати зразу за пʼятьма напрямками.



