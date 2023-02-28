Головне за ніч. Вівторок, 28 лютого

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 60 атак противника.

Противник завдав вісьмох ракетних та 32 авіаційних ударів. Здійснив 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Підрозділи Сил оборони знищили 11 іранських ударних БпЛА типу “Шахед-136” та 1 – типу “Зала”.

Наша авіація завдала чотирьох ударів по районах зосередження окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, два райони зосередження живої сили противника та дві позиції протиповітряної оборони.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 28 лютого - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 550 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 149 240 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Ситуація в районі Бахмута вкрай напружена. Попри суттєві втрати, РФ кинула в наступ найбільш підготовлені штурмові загони “групи Вагнера”. Вони намагаються прорвати оборону захисників та оточити місто, заявив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

“У боях за Бахмут наші воїни показують численні приклади стійкості, мужності та героїзму”, – підкреслив він.

Нагадаємо, за даними Генштабу, Росія 23 лютого відправила на Бахмутський напрямок додатково до 200 спецпризначенів, щоби вони запобігали дезертирству та саботажу.

Міністри закордонних справ країн “Групи двадцяти” зустрінуться у Нью-Делі 1-2 березня.

Зустріч відбудеться через кілька днів після засідання керівників фінансових відомств G20 в Бангалорі, де через позицію Росії та Китаю форум закінчився без спільної заяви із засудженням війни в Україні. Натомість Індія, яка зараз головує у групі, опублікувала підсумковий документ.

Аналогічна ситуація склалася на саміті групи у листопаді минулого року на індонезійському острові Балі. Тоді також опублікували декларацію з розбіжностями думок.

У липні минулого року міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров залишив засідання міністрів закордонних справ G20 після того, як західні держави рішуче засудили війну.

У засіданні в Нью-Делі візьмуть участь Лавров, державний секретар США Ентоні Блінкен, міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Кліверлі та голова дипломатичного департаменту Китаю Цінь Ган. Загалом до заходу долучаться представники 40 країн (серед них будуть ті, що не входять до G20) та міжнародних організацій.

Докладніше – в нашій новині.

Уряд Японії заморозив активи 73 юридичних та 39 фізичних осіб з Росії, а також дев'ятьох осіб із Криму, “ДНР”", “ЛНР”, Запорізької та Херсонської областей.

Під санкції потрапили, зокрема, голова концерну “Калашников” Алан Лушніков та заступник міністра оборони Росії Віктор Горьомикін.

Хто ще – в нашій новині.

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