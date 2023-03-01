Окупанти почали запускати безпілотники з Брянської області, щоб скоротити дистанцію до Києва, – Міноборони Британії

З метою скоротити дистанцію до Києва і розтягнути українські сили ППО росіяни почати запускати іранські безпілотники Shahed з Брянської області Росії.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

В огляді зазначається, що 27 лютого 2023 року Міноборони України підтвердило ліквідацію 11 безпілотних літальних апаратів (БПЛА OWA) Shahed із 14 запущених протягом ночі. За інформацією голови КМВА Сергія Попка, дев’ять з них були збиті в районі повітряного простору Києва. Ще три БПЛА Shahed були збиті в Чернігівській області на півночі України.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 1 March 2023



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До цієї атаки не надходило повідомлень про використання БПЛА OWA в Україні приблизно з 15 лютого 2023 року. Це може свідчити про те, що Росія вичерпала свої поточні запаси і шукатиме їх поповнення. Вектор атаки вказує, що ці безпілотники ймовірно були запущені з Брянської області Росії. З середини грудня єдиний пункт запуску був у Краснодарському краї, через Азовське море.

Аналітики припускають, що ще один пусковий майданчик дасть росіянам інший напрямок атаки, ближче до Києва.

“Ймовірно, це скоротить час перебування безпілотника в повітрі над Україною та може ще більше розтягнути українську ППО”, – припустили в британській розвідці.

Нагадаємо, цієї ночі ворог атакував Україну з північного напрямку ударними безпілотниками типу Shahed. Усі чотири БпЛА-камікадзе знищено силами та засобами протиповітряної оборони.