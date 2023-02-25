МЗС Китаю опублікувало “позицію щодо врегулювання української кризи” з 12 пунктів
МЗС Китаю опублікувало “позицію щодо врегулювання української кризи” з 12 пунктів
Дмитро Паліса, Рубін: Завдання командира – зберегти життя і здоров'я своїх бійців, бо без них ти ніхто
Дмитро Паліса, Рубін: Завдання командира – зберегти життя і здоров'я своїх бійців, бо без них ти ніхто
Провал Росії в ООН. Світ підтримав формулу миру Зеленського. Путіна чекає трибунал
Провал Росії в ООН. Світ підтримав формулу миру Зеленського. Путіна чекає трибунал
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
​Рік великої війни. Підсумки
​Рік великої війни. Підсумки
Генасамблея ООН підтримала резолюцію "Про справедливий і сталий мир в Україні"
Генасамблея ООН підтримала резолюцію "Про справедливий і сталий мир в Україні"
Я не втомився від війни
Я не втомився від війни
Битва за Гостомель. Як зазнав краху план російського бліцкригу
Битва за Гостомель. Як зазнав краху план російського бліцкригу
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині вважаються безвісти зниклими понад 1 300 людей

Майже кожного дня на Харківщині в розшук як безвісти зниклі оголошуються від пʼяти до десяти осіб. 

На Харківщині вважаються безвісти зниклими понад 1 300 людей
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

У Харківській області вважаються безвісти зниклими більше як 1 300 осіб, із них понад 740 – цивільні.

Про це повідомляє Укрінформ. 

“За рік, із 24 лютого, загалом було оголошено в розшук як безвісти зниклих 2 272 особи. Значну кількість ми знайшли, однак залишаються розшукуваними 1 311 осіб, з яких 741 - цивільні”, - заявив на пресконференції начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

Він зауважив, що майже кожного дня на Харківщині в розшук як безвісти зниклі оголошуються від пʼяти до десяти осіб.

“Ми намагаємося відбирати зразки ДНК, максимально швидко призначати експертизи з метою можливої ідентифікації та розшуку зниклих серед загиблих”, - сказав начальник ГУ Нацполіції.

За його даними, за останній час видали 60 тіл, які були впізнані шляхом ДНК та огляду близькими родичами.

“Це завдання пріоритетне, тому що ми повинні допомогти нашим людям поховати близьких, якщо вони загинули”, - наголосив Тимошко.

Він зазначив, що це не тільки правовий, а ще й моральний обов'язок.

Нагадаємо, нещодавно в Україні запустили інформпортал “Книга катів українського народу”. Це база російських військових, які чинили злочини в Україні. 

22 лютого генпрокурор України розповів, що росіяни вбили у Бучанському районі Київщини 1 700 людей. Ідентифікували 91 російського військового, причетного до цих злочинів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також