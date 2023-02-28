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На Харківщині виявили ще дві російські катівні

Швидкий наступ на Харківщині сприяв тому, що росіяни, тікаючи, залишали свою документацію.

На Харківщині виявили ще дві російські катівні
Ізюм
Фото: Пресслжба ГУ Нацполіції у Харківській області

На Харківщині виявлено ще дві катівні, де російські загарбники утримували українців під час окупації, загалом таких місць уже 27.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов, передає Укрінформ.

«Ми, попередньо, встановили 25 місць, де утримували і катували людей. Наразі ця цифра збільшилася – їх уже 27. І кожне таке місце утримання наших громадян ми оглядали і вилучали інформацію дуже ретельно, щоб не втратити жодного доказу», - сказав Болвінов.

Він зауважив, що швидкий контрнаступ на Харківщині сприяв тому, що росіяни, тікаючи, залишали свою документацію, в тому числі й секретну.

«Ці документи нам дуже корисні. Ми їх вивчаємо, аналізуємо і ідентифікуємо російських військових, щоб у подальшому притягнути їх до кримінальної відповідальності. Ми бачимо позивні, нагороджувальні листи, карти мінних полів», - сказав Болвінов.

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Нагадаємо, що СБУ затримала колаборанта, який під час окупації Куп’янська Харківської області влаштувався «експертом» до МВС РФ і фабрикував справи проти українців.

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