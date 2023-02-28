На Харківщині виявили ще дві російські катівні

На Харківщині виявлено ще дві катівні, де російські загарбники утримували українців під час окупації, загалом таких місць уже 27.
Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов, передає Укрінформ.
«Ми, попередньо, встановили 25 місць, де утримували і катували людей. Наразі ця цифра збільшилася – їх уже 27. І кожне таке місце утримання наших громадян ми оглядали і вилучали інформацію дуже ретельно, щоб не втратити жодного доказу», - сказав Болвінов.
Він зауважив, що швидкий контрнаступ на Харківщині сприяв тому, що росіяни, тікаючи, залишали свою документацію, в тому числі й секретну.
«Ці документи нам дуже корисні. Ми їх вивчаємо, аналізуємо і ідентифікуємо російських військових, щоб у подальшому притягнути їх до кримінальної відповідальності. Ми бачимо позивні, нагороджувальні листи, карти мінних полів», - сказав Болвінов.
Нагадаємо, що СБУ затримала колаборанта, який під час окупації Куп’янська Харківської області влаштувався «експертом» до МВС РФ і фабрикував справи проти українців.