Фото: Іван Станіславський

28 лютого у Львові попрощалися ще з трьома Героями які віддали свої життя за Україну. Олег Андрейців, Василь Чепак, Дмитро Бойко загинули, захищаючи Україну від російських окупантів.

Про це повідомляє кореспондент Lb.ua.

Чин похорону пройшов у Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла, пізніше, на площі Ринок відбулась міська церемонія прощання.

Олег Андрейців народився в селі Зимна Вода Львівської області 2 серпня 1990 року. Закінчив історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Захоплювався історією, активно займався археологічними дослідженнями. Учасник Революції Гідності. Згодом добровольцем вступив до складу 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова Військово-Морських Сил Збройних сил України, до 2018 року виконував бойові завдання у зоні проведення Антитерористичної операції. З перших днів повномасштабного вторгнення добровільно пішов на війну. Боровся із російськими окупантами у лавах 406-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ на південному та східному напрямках. Загинув 19 лютого 2023 року. У Олега Андрейціва залишилися мама, сестра, тітки, двоюрідний брат та дві племінниці.

Фото: Іван Станіславський Олег Андрейців

Василь Чепак народився 31 травня 1996 року у Львові. Закінчив Вище професійне училище №20. Після завершення навчання проходив військову службу у складі військової частини А1065 у Житомирі. Працював охоронцем, у вільний час захоплювався автомобілями. З початком повномасштабного вторгнення російської федерації боровся проти російських окупантів у лавах 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Загинув 25 лютого 2023 року. У Василя Чепака залишилися батьки, бабуся з дідусем, сестра, племінники, дядько, тітка, наречена та хрещені батьки.

Фото: Іван Станіславський Василь Чепак

Дмитро Бойко (10.04.1995-21.02.2023) народився 10 квітня 1995 року у Львові. Навчався у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького. Готуючись стати лікарем, працював медиком екстреної медичної допомоги. З початком повномасштабного вторгнення російської федерації став на захист Батьківщини. Боронив територіальну цілісність та суверенітет держави у складі 53-го батальйону військової частини А4220. Боровся із російськими загарбниками на східному напрямку. Загинув 21 лютого 2023 року. У Дмитра Бойка залишилися брат-близнюк, бабуся та дядьки.

Фото: Іван Станіславський Дмитро Бойко

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський