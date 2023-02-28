У Чорному морі перебуває п'ять російських ракетоносіїв із 32 “Калібрами”

Корабельне угруповання ворога у Чорному морі суттєво зросло та становить 17 кораблів, серед яких п'ять ракетоносіїв.

Про це повідомляє у Facebook Оперативне командування “Південь”.

“Корабельне угруповання ворога в Чорному морі суттєво збільшено, незважаючи на помірний шторм. Наразі там вже 17 кораблів, серед яких п'ять ракетоносіїв, включаючи два підводних. Загальний залп “Калібрів” може сягати 32 ракет”, – йдеться в повідомленні.

В ОК “Південь” зазначили, що ворог не припиняє повітряну розвідку, а значить не виключені ракетні удари, як масовані, так і точкові. Тож сигнали повітряної тривоги можуть лунати частіше. Їх не слід ігнорувати, бо рівень загрози значно підвищено.

Нагадаємо, 27 лютого Росія вдвічі збільшила своє корабельне угруповання у Чорному морі.