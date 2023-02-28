Також там вони проводять бойові навчання.

Окупанти розміщують свої “адміністрації” на Арабатській Стрілці.

Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань в ефірі Радіо НВ.

Він повідомив, що російські окупанти та колаборанти збираються на Арабатській Стрілці. Вони вважають, що там безпечно зокрема і для розміщення своїх “адміністрацій”, а також для тренування мобіків.

Сергій Хлань зазначив, що хоча координати розташувань відомі — поки українські військові не мають можливості туди влучати.

Нагадаємо, вранці 28 лютого росіяни в черговий раз обстріляли Херсон. Одна людина загинула, ще одна людина поранена.