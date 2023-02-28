Окупанти розміщують свої “адміністрації” на Арабатській Стрілці.
Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань в ефірі Радіо НВ.
Він повідомив, що російські окупанти та колаборанти збираються на Арабатській Стрілці. Вони вважають, що там безпечно зокрема і для розміщення своїх “адміністрацій”, а також для тренування мобіків.
Сергій Хлань зазначив, що хоча координати розташувань відомі — поки українські військові не мають можливості туди влучати.
Нагадаємо, вранці 28 лютого росіяни в черговий раз обстріляли Херсон. Одна людина загинула, ще одна людина поранена.