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Окупанти розміщують свої “адміністрації” на Арабатській Стрілці, – Хлань

Також там вони проводять бойові навчання.

Окупанти розміщують свої “адміністрації” на Арабатській Стрілці, – Хлань
депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань
Фото: Анна Стешенко

Окупанти розміщують свої “адміністрації” на Арабатській Стрілці. 

Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань в ефірі Радіо НВ.

Він повідомив, що російські окупанти та колаборанти збираються на Арабатській Стрілці. Вони вважають, що там безпечно зокрема і для розміщення своїх “адміністрацій”, а також для тренування мобіків. 

Сергій Хлань зазначив, що хоча координати розташувань відомі — поки українські військові не мають можливості туди влучати. 

Нагадаємо, вранці 28 лютого росіяни в черговий раз обстріляли Херсон. Одна людина загинула, ще одна людина поранена.

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