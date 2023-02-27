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Росія вдвічі збільшила кількість своїх кораблів у Чорному морі

Серед них є два ракетоносії.

Росія вдвічі збільшила кількість своїх кораблів у Чорному морі
Фото: змі окупантів

Росія вдвічі збільшила своє корабельне угруповання у Чорному морі.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

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"Наразі 12 кораблів продовжують перебування на безпечній відстані від контрольованого Україною берега. Серед них вже 2 підводних ракетоносії, а це 8 "Калібрів" і 3 великих десантних кораблі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 27 лютого ворог атакував Україну ударними дронами іранського виробництва типу "Shahed". Українські захисники збили 11 із них.

Рашисти вдарили дронами по Хмельницькому. Є загиблі та поранені.

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