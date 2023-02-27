У Деснянському районі Києва два дні проводитимуть тестування оновленої системи оповіщення про надзвичайні ситуації

Під час тестування вмикатимуть гучні монотонні сигнальні звуки, голосові повідомлення про проведення тестування та Державний гімн України.

З 9:00 завтра, 28 лютого, у Деснянському районі Києва почнеться тестування оновленої системи оповіщення про надзвичайні ситуації

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Зазначається, що тестування триватиме до вечора 1 березня.

“Під час тестування вмикатимуть гучні монотонні сигнальні звуки, голосові повідомлення про проведення тестування та Державний гімн України”, - розповіли в КМДА.

Мешканців Києва, особливо Деснянського та Дніпровського районів, попросили врахувати цю інформацію та зберігати спокій під час проведення тестування.

Нагадаємо, ДСНС разом з мобільними операторами запустили єдину систему оповіщення населення про надзвичайні ситуації, евакуацію та військову загрозу.