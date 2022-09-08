ДСНС разом з мобільними операторами запустили єдину систему оповіщення населення про надзвичайні ситуації, евакуацію та військову загрозу.

Про це на брифінгу повідомив заступник голови ДСНС України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Роман Примуш, передає кореспондент LB.

«7 вересня ми розпочали тестування нової системи оповіщення населення про надзвичайні ситуації за допомогою мобільних телефонів та смартфонів. Система працює шляхом передачі через службові канали зв’язку мобільних операторів. Тобто ми пересилаємо сповіщення абонентам через операторів в зоні покриття базових станцій», — заявив він.

Учасниками процесу є українські оператори, Держспецзв'язку та інші служби.

«Ми вже бачимо, що покриваємо близько 67% населення, користувачів (мобільного зв’язку). Оповіщення важливе, коли ми говоримо про евакуацію населення, повідомлення про надзвичайні події не лише у зв’язку з військовим діями. А й надзвичайними ситуаціями. У нас є хімічна загроза та радіаційна, про що ми не можемо забувати. Тому ми почали процес налаштування цієї системи», — розповів він.

За його словами, продовжується робота над тим, щоб власники простих кнопкових телефонів також отримували такі оповіщення. Перевага системи у тому, що сповіщення будуть доходити навіть у разі найслабшого мобільного зв’язку. Ба більше, перевагою буде миттєвість доставлення повідомлень. Оскільки на початку повномасштабного вторгнення населенню приходили смс, що в окремих регіонах надходили протягом 3-4 годин, що недопустимо.

«Тому ця система має перевагу. Ми розгорнули центр, який дозволить миттєво оповіщати населення».

За його прогнозами, з листопада-грудня система запрацює у повному обсязі.

«Вона буде відрізнятися від будь-яких інших систем оповіщення. Вона матиме не характерний звук. Він буде відрізнятися від смс, інших повідомлень месенджерів. Це не буде стандартний звук та це досить неприємний звук.., Та триватиме він від 10-15 секунд, щоб людина його почула. Він також буде супроводжуватися вібруванням. Все буде зроблено, щоб привернути увагу до сигналу», — підкреслив він.

Нагадаємо, у квітні повідомлялося, що Державна служба України з надзвичайних ситуацій спільно з мобільними операторами розгортає систему оповіщення з використанням технології Cell broadcast.