Бійці пройшли мінування територій, відбиття ворожих контрнаступів, виявлення і ліквідацію диверсійно-розвідувальних груп.

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Біля кордону з Білоруссю - на Житомирщині, Рівненщині та Волині - тривають тактико-спеціальні навчання підрозділів Сил оборони України "Північний буревій-2022".

Про це повідомили на Fаcebook-сторінці Генерального штабу ЗСУ.

Наразі бійці відпрацювали активну фазу навчань. У них беруть участь підрозділи Державної прикордонслужби, Нацгвардії, Нацполіції та Сили тероборони.

Під час цієї фази військові відпрацювали:

питання інженерного облаштування оборонних позицій, а саме мінування територій;

визволення територій від сил і засобів противника та відбиття його контрнаступальні дії;

виявлення, блокування та ліквідацію збройних груп та ДРГ.

Фото: Генштаб

Фото: Генштаб

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