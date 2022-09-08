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​Біля кордону з Білоруссю підрозділи Сил оборони України відпрацювали активну фазу навчань "Північний буревій-2022"

Бійці пройшли мінування територій, відбиття ворожих контрнаступів, виявлення і ліквідацію диверсійно-розвідувальних груп.

​Біля кордону з Білоруссю підрозділи Сил оборони України відпрацювали активну фазу навчань "Північний буревій-2022"
Фото: Генштаб

Біля кордону з Білоруссю - на Житомирщині, Рівненщині та Волині - тривають тактико-спеціальні навчання підрозділів Сил оборони України "Північний буревій-2022".

Про це повідомили на Fаcebook-сторінці Генерального штабу ЗСУ.

Наразі бійці відпрацювали активну фазу навчань. У них беруть участь підрозділи Державної прикордонслужби, Нацгвардії, Нацполіції та Сили тероборони.

Під час цієї фази військові відпрацювали:

  • питання інженерного облаштування оборонних позицій, а саме мінування територій;
  • визволення територій від сил і засобів противника та відбиття його контрнаступальні дії;
  • виявлення, блокування та ліквідацію збройних груп та ДРГ.

Фото: Генштаб

Фото: Генштаб

Нагадаємо, днями стало відомо, що Великобританія розширює програму підготовки українських військових: тривалість курсу буде збільшена із трьох до п'яти тижнів.

Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель підтвердив намір ЄС створити тренувальну місію для українських воїнів.

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