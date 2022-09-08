Біля кордону з Білоруссю - на Житомирщині, Рівненщині та Волині - тривають тактико-спеціальні навчання підрозділів Сил оборони України "Північний буревій-2022".
Про це повідомили на Fаcebook-сторінці Генерального штабу ЗСУ.
Наразі бійці відпрацювали активну фазу навчань. У них беруть участь підрозділи Державної прикордонслужби, Нацгвардії, Нацполіції та Сили тероборони.
Під час цієї фази військові відпрацювали:
- питання інженерного облаштування оборонних позицій, а саме мінування територій;
- визволення територій від сил і засобів противника та відбиття його контрнаступальні дії;
- виявлення, блокування та ліквідацію збройних груп та ДРГ.
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Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель підтвердив намір ЄС створити тренувальну місію для українських воїнів.