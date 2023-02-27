Сили оборони знищили 11 із 14 ударних безпілотників

Цієї ночі українські захисники збили 11 безпілотників із 14, які були запущені. Про це повідомили в Телеграм Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 27 лютого ворог атакував Україну ударними дронами іранського виробництва типу «Shahed» з північного напрямку. Усього випущено до 14 БпЛА-камікадзе, одинадцять із них знищено протиповітряною обороною у зоні відповідальності повітряного командування «Центр» Повітряних Сил", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що є влучання в Хмельницькому. Загинула одна людина, четверо поранені. Навколо Києва уночі збили девʼять безпілотників.