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Сили оборони знищили 11 із 14 ударних безпілотників

Росіяни знову атакували іранськими апаратами. 

Сили оборони знищили 11 із 14 ударних безпілотників
Фото: Повітряні сили ЗС України в Telegram

Цієї ночі українські захисники збили 11 безпілотників із 14, які були запущені. Про це повідомили в Телеграм Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 27 лютого ворог атакував Україну ударними дронами іранського виробництва типу «Shahed» з північного напрямку. Усього випущено до 14 БпЛА-камікадзе, одинадцять із них знищено протиповітряною обороною у зоні відповідальності повітряного командування «Центр» Повітряних Сил", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що є влучання в Хмельницькому. Загинула одна людина, четверо поранені. Навколо Києва уночі збили девʼять безпілотників. 

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