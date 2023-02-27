У повітряному просторі навколо Києва збили 9 безпілотників. Росіяни атакували в дві хвилі

За попередніми даними, обійшлося без жертв та влучань в об’єкти інфраструктури.

Цієї ночі у повітряному просторі навколо Києва було збито 9 безпілотників. За попередньою оцінкою, ворог застосував баражуючі боєприпаси "Shahed".

Ворог атакував двома хвилями, максимально розтягнутими за часом. Про це начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив у Телеграм.

"Таким чином противник намагався реалізувати свою тактичну мету – виснажити нашу ППО. Тому остання нічна повітряна тривога в Києві тривала довгих 5 з половиною годин. За попередніми даними, обійшлося без жертв та влучань в об’єкти інфраструктури. Дякуємо силам нашої протиповітряної оборони! Вірте в ЗСУ!" – наголосив він.

Нагадаємо, що росіяни атакували Хмельницький. У місті пролунали три вибухи, загинула щонайменше одна людина. Чеиверо – поранені. Пошкоджено цивільні будівлі.