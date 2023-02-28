Андрій Шевченко зібрав 600 тисяч євро для реконструкції стадіону в Ірпені

На ці гроші мають відбудувати трибуни, відновити поле та освітлення стадіону.

Екс-тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко зібрав 600 тис. євро для реконструкції стадіону “Чемпіон” в Ірпені Київської області. Цей стадіон постраждав внаслідок російської агресії.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України.

На зібрані кошти планується відбудувати трибуни, відновити поле та освітлення стадіону.

Зібрати необхідну суму допомогли, зокрема, футбольні клуби “Шахтар”, “Мілан” та італійська Серія А.

Андрій Шевченко пообіцяв допомогти з реконструкцією стадіону, на якому грав ще дитиною, у вересні 2022 року.

Нагадаємо, колишній головний тренер збірної України та "Дженоа" Андрій Шевченко став володарем премії імені Нільса Ліндхольма. Вона була заснована у 2011 році в Італії та присуджується людям зі світу футболу, які відзначилися важливими досягненнями не лише у спорті, а й у повсякденному житті.