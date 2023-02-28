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Андрій Шевченко зібрав 600 тисяч євро для реконструкції стадіону в Ірпені

На ці гроші мають відбудувати трибуни, відновити поле та освітлення стадіону.

Андрій Шевченко зібрав 600 тисяч євро для реконструкції стадіону в Ірпені
Фото: Пресслужба Верховної Ради

Екс-тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко зібрав 600 тис. євро для реконструкції стадіону “Чемпіон” в Ірпені Київської області. Цей стадіон постраждав внаслідок російської агресії.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України.

На зібрані кошти планується відбудувати трибуни, відновити поле та освітлення стадіону.

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Зібрати необхідну суму допомогли, зокрема, футбольні клуби “Шахтар”, “Мілан” та італійська Серія А.

Андрій Шевченко пообіцяв допомогти з реконструкцією стадіону, на якому грав ще дитиною, у вересні 2022 року.

Нагадаємо, колишній головний тренер збірної України та "Дженоа" Андрій Шевченко став володарем премії імені Нільса Ліндхольма. Вона була заснована у 2011 році в Італії та присуджується людям зі світу футболу, які відзначилися важливими досягненнями не лише у спорті, а й у повсякденному житті.

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