Росія постачає Китаю уран для виробництва збройового плутонію, – Bloomberg

Імпорт Китаєм російського урану викликає страх потенціалу виробництва збройового плутонію і нової гонки озброєнь, пише Bloomberg.

Китайський ядерний реактор на швидких нейтронах, розташований на острові Чанбяо, є однією з ядерних установок, за якими найбільше спостерігають у світі. Представники розвідки США прогнозують, що коли він почне працювати цього року, CFR-600 вироблятиме збройовий плутоній. Це може допомогти Пекіну збільшити запаси боєголовок майже у чотири рази протягом наступних 12 років – з 400 до 1500 і зрівнятися свій ядерний арсенал з арсеналами США та Росіі.

“Цілком можливо, що ця програма має суто цивільний характер. Одна річ, яка змушує мене нервувати, це те, що Китай перестав повідомляти про свої запаси цивільного та розділеного плутонію. Це не нагальна проблема, але це безперечно поганий знак”, – сказав ядерний аналітик із Женевського інституту досліджень у галузі роззброєння ООН Павел Подвіг.

Чиновники Пентагону кажуть, що 12 грудня російська державна корпорація “Росатом” постачила Китаю 6477 кг урану. Це підживлює атомну програму, яка може дестабілізувати військовий баланс Азії, де зростає напруженість через Тайвань і контроль над Південнокитайським морем.

За словами експертів, Китай має мало коштів для збільшення своїх запасів плутонію для ядерної зброї після того, як його початкова виробнича програма була закрита в 1990-х роках.

“Протести США не змусили Китайську національну ядерну корпорацію прийняти паливо від “Росатома” для реактора CFR-600, який базується на російському дизайні з використанням рідкого металу замість води для помірної експлуатації”, – пише видання.

Ексклюзивні дані, що показують деталі транзакції, надав Bloomberg лондонський аналітичний центр Royal United Services Institute. Дані RUSI показують, що в період з вересня по грудень Росія експортувала до Китаю для CFR-600 майже у сім разів більше збагаченого урану, ніж весь матеріал, вивезений під егідою США та МАГАТЕ за останні три десятиліття.

За цей період Китай заплатив близько 384 мільйонів доларів трьома частинами за 25 тисяч кілограмів палива для CFR-600 від Росатома.

Проєкт cтане “першою атомною електростанцією з реактором на швидких нейтронах великої потужності за межами Росії”, заявили 28 грудня у паливній компанії Росатома “ТВЕЛ”, що підтверджує постачання палива.

Високозбагачений уран, який визначається наявністю ізотопів урану-235, очищених до рівня понад 20%, є строго контрольованим металом, який виробляють або мають лише деякі країни. Чим вищий рівень збагачення, тим він більше придатний для використання у зброї, а припинення міжнародної торгівлі високозбагаченим ураном було основою політики нерозповсюдження з 1990-х років.

CFR-600 є частиною амбітної програми Китаю вартістю 440 мільярдів доларів, спрямованої на те, щоб до середини наступного десятиліття обігнати США та стати найбільшим у світі постачальником ядерної енергії. На відміну від традиційних легководних реакторів, він працює на комбінації високозбагаченого урану і так званого змішаного оксидного палива, яка унаслідок дає побічний продукт – збройовий плутоній.

Китай також будує завод у пустелі в провінції Ганьсу, призначений для вилучення плутонію з відпрацьованого палива CFR-600 після завершення будівництва через два роки.

Пекін припинив добровільно повідомляти МАГАТЕ про запаси плутонію з 2017 року.

Нагадаємо, 21 лютого Росія призупинила участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав це рішення безвідповідальним.