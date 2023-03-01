Експорт із держав-членів ЄС в Україну перевищив довоєнний рівень, - Євростат

Експорт із держав-членів ЄС в Україну перевищив довоєнний рівень.

Про це свідчать дані, які оприлюднило статистичне відомство Євросоюзу Eurostat.

Зазначається, що торгівля ЄС з Україною дуже постраждала на початку російського вторгнення - найперший сильний збій зафіксували з лютого по березень 2022 року. Тоді частка України знизилася як для імпорту, так і для експорту (-40% і -56% відповідно.

Фото: Eurostat

Однак вже у грудні 2022 року частка України в експорті стала вищою від довоєнного рівня - 1,5% у грудні порівняно з 1,2% у лютому 2022 року, а імпорт залишився трохи нижчим - 1,0% порівняно з 1,1% за аналогічний період.

Наша держава почала менше імпортувати з Євросоюзу соняшникову олію (79,8% у 2022 році порівняно з 87,5% у 2021 році), кукурудзу (47,5% проти 50,7%), насіння ріпаку або ярого ріпаку (31,0% порівняно з 39,2%) та чавун і сталь (4,4% порівняно з 10,7%).

Натомість зріс рівень експорту соєвої олії (37,6% у 2022 р. порівняно з 35,9% у 2021 р.) та деревини (11, 6% проти 9,8%).

Нагадаємо, Румунія вперше очолила рейтинг імпортерів українського збіжжя.

Водночас Україна заявила, що готова відновити експорт електроенергії в Європу протягом тижня.