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Запуск системи платної реєстрації для в’їзду до ЄС відклали до 2024 року

Також відтерміновано введення суворішої біометричної перевірки на кордоні.

Запуск системи платної реєстрації для в’їзду до ЄС відклали до 2024 року
Фото: depositphotos.com/rossandhelen

Запуск системи інформування та авторизації ETIAS (European Travel Information and Authorization System) для туристів у Євросоюзі перенесли на 2024 рік.

Про це пише independent.co.uk.

Генеральний директорат з питань міграції та внутрішніх справ Європейської комісії в Брюсселі змінив цільову дату у своїх онлайн-порадах щодо початку роботи схеми.

Проти запуску системи виступила низка країн-членів ЄС

Система передбачає, що мандрівники до ЄС чи Шенгенської зони з безвізових країн з біометричними паспортами мають сплачувати раз на три роки 7 євро збору. Реєстрація не є аналогом візи, оскільки не потребує підтвердження мети в’їзду чи надання супровідних документів (підтвердження доходів, статусу тощо).

Окрім того, відтерміновано запровадження Системи в’їзду/виїзду Євросоюзу – EES (European Entry/Exit System). Вона передбачає суворіші біометричні перевірки на кордоні для мандрівників. Її запуск відкладено з травня на листопад 2023 року.

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Нагадаємо, торік дев’ять країн ЄС припинили приймати від росіян документи на туристичні візи. Це – Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди.

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