Запуск системи платної реєстрації для в’їзду до ЄС відклали до 2024 року

Запуск системи інформування та авторизації ETIAS (European Travel Information and Authorization System) для туристів у Євросоюзі перенесли на 2024 рік.

Про це пише independent.co.uk.

Генеральний директорат з питань міграції та внутрішніх справ Європейської комісії в Брюсселі змінив цільову дату у своїх онлайн-порадах щодо початку роботи схеми.

Проти запуску системи виступила низка країн-членів ЄС

Система передбачає, що мандрівники до ЄС чи Шенгенської зони з безвізових країн з біометричними паспортами мають сплачувати раз на три роки 7 євро збору. Реєстрація не є аналогом візи, оскільки не потребує підтвердження мети в’їзду чи надання супровідних документів (підтвердження доходів, статусу тощо).

Окрім того, відтерміновано запровадження Системи в’їзду/виїзду Євросоюзу – EES (European Entry/Exit System). Вона передбачає суворіші біометричні перевірки на кордоні для мандрівників. Її запуск відкладено з травня на листопад 2023 року.

Нагадаємо, торік дев’ять країн ЄС припинили приймати від росіян документи на туристичні візи. Це – Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди.