Унаслідок зіткнення двох потягів на півночі Греції загинуло щонайменше 26 людей, десятки людей отримали поранення.

Про це пише BBC з посиланням на екстрену службу.

Зіткнення сталося у вівторок ввечері біля міста Ларріса, в аварію потрапили пасажирський та вантажний потяги.

Причина зіткнення наразі невідома.

На кадрах, опублікованих на місцевих новинних сайтах, видно сильне полум'я та густі клуби диму, що піднімаються з вагонів, які зійшли з рейок. Полум’я гасили 17 пожежних автомобілів.

“Це було схоже на землетрус”, – заявив один з пасажирів.

Фото: Reuters

Reuters пише, що пасажирський потяг прямував з Афін до північного міста Салоніки. Постраждало 85 осіб.

Перші два вагони, які загорівся після зіткнення, були “майже повністю знищені”, повідомила місцев влада.

Близько 250 пасажирів безпечно евакуювали до Салоніків в автобусах. Місцеві ЗМІ повідомили, що на пасажирському поїзді їхало близько 350 людей.

Нагадаємо, у місті Реклінгхаузен на заході Німеччини вантажний потяг насмерть збив дитину.