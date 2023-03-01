Іран може виговити достатньо розщеплювачів для однієї ядерної бомби “приблизно за 12 днів”, – Пентагон

Іран міг би виготовити достатньо розщеплювачів для однієї ядерної бомби “приблизно за 12 днів”. Поки діяла ядерна угода з Іраном 2015 року на це потрібно було приблизно рік.

Про це заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль заявив на слуханнях у Палаті представників, пише Reuters.

Високопосадовець пояснив таким чином чому адміністрація президента США Джо Байдена намагалася відновити угоду – Спільний всеосяжний план дій (СВПД).

За його словами, ядерний прогрес Ірану відколи США вийшли з договору був стрімким. “Ще в 2018 році, коли попередня адміністрація вирішила вийти зі СВПД, Ірану знадобилося б близько 12 місяців, щоб зробити матеріал, здатний до ядерного поділу, на одну бомбу. Тепер це б зайняло близько 12 днів”, – заявив Каль.

Відтак, на його думку, ядерні обмеження для Ірану краще повернути дипломатичним шляхом. “Але просто зараз СВПД перебуває у замороженому стані”, – додав посадовець.

Офіційні особи США раніше неодноразово оцінювали за скільки часу Іран зможе отримати матеріал, однак конкретики не було. Попри те, що Іран наблизився до його виробництва, американські посадовці не вірять, що країна опанувала технологію створення ядерної бомби.

Відповідно до угоди 2015 року Іран призупинив свою ядерну програму в обмін на зняття економічних санкцій. Сполучені Штати вийшли з угоди за президенства Дональда Трампа у 2018 році. Трамп знову ввів санкції США проти Ірану, що змусило Тегеран відновити раніше заборонені ядерні роботи. Це відродило побоювання США, Європи та Ізраїлю, що Іран може прагнути створити атомну бомбу. Водночас іранці заперечуть будь-які такі амбіції.

Адміністрація Байдена намагалася, але не змогла відновити угоду протягом останніх двох років.

Нагадаємо, 21 лютого Росія призупинила участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав це рішення безвідповідальним.